Démolition des panneaux pub : Ces trois axes ciblés par la Dscos

Les opérations d’enlèvement des panneaux publicitaires se poursuivent à Dakar. Demain, mardi 30 novembre 2021, trois sites seront visités par la Dscos, selon un communiqué de ladite structure. Il s’agit de la Corniche ouest, de la mosquée de la Divinité à l’aéroport Léopold Senghor, du rond-point route des Almadies à l’ambassade des Etats-Unis et sur la Route nationale 1, entre rond-point Pompiers et l’aéroport Léopold Senghor.



Selon la Dscos, cela entre « dans le cadre de l’exécution des travaux d’aménagement paysager entrepris pour l’amélioration de la fluidité de la circulation et du cadre de vie des populations… » La Dscos invite donc les régies publicitaires à enlever leurs supports. Sinon, ils seront déposés et mis à la fourrière.

Ces opérations avaient démarré sur la Corniche Ouest où les panneaux ont été démolis et envoyés à la fourrière. La première annonce dans ce sens a été faite par le président Macky Sall lors d’un séjour à Dubaï. Il indiquait vouloir donner un nouveau visage à la capitale sénégalaise où règne une anarchie totale, au-delà même des panneaux publicitaires.