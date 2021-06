Départ des DG du CMS et de la BIMAO : les syndicalistes menacent d’aller en grève

Des tensions au Crédit Mutuel du Sénégal

Une tension vive règne au sein du Crédit mutuel du Sénégal.





En conférence de presse, tenu, ce weekend, les salariés du CMS, ont tenu à demander la démission du directeur général de l’institution et le directeur de la BIMAO, filiale de ladite structure.





Il s’agit d’Amadou Jean Jacques Diop et de Mbaye Dione. « L’As Quotidien » qui donne l’information, précise que les organisations syndicales à savoir le syndicat national des travailleurs des mutuels d’épargne de crédit et d’activités connexes (SNTMCAC) et le syndicat démocratique des employés du crédit mutuel du Sénégal (SDECMS), dénoncent une politisation de la gestion du CMS.





Ainsi, ces agents menacent d’aller en grève dans les prochains jours pour préserver leur outil de travail. « Vu l’illégalité d’Amadou Jean Jacques Diop car recruté en tant que DG du CMS à travers un CDI en violation flagrante de l’article 42 de nos statuts, vu son illégitimité avec un avis de non objection délivrée par la commission bancaire en méconnaissance de ses participations dans d’autres sociétés, vu les poursuites initiées à son encontre avec des saisies sur ses comptes bancaires au niveau des banques de la place, nous exigeons le départ sans délai D’Amadou Jean Jacques Diop de la tête du CMS. A défaut, nous allons prendre nos responsabilités pour aller en grève au niveau national pour la préservation de nos emplois », ont affirmé Souleymane Dia et Boubacar Sakho, SG du SDECMS et du SNTMECAC.