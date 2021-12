Dépose de panneaux publicitaires : Le coup de gueule des professionnels des régies publicitaires

La Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (Dscos) procède, depuis le 30 novembre, à la destruction de panneaux publicitaires le long des axes routiers. Une initiative qui n’est pas du goût des acteurs du secteur. A cet effet, L'Association professionnelle de régies publicitaires du Sénégal a organisé, ce jeudi 9 décembre, une conférence de presse pour dénoncer ces opérations qu’elle qualifie de «liquidation» des entreprises sénégalaises au profit de sociétés étrangères.