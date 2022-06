Des Sénégalais parmi les victimes de Melilla ? : Moïse Sarr apporte des précisions et sermonne Boubacar Seye…

Le secrétaire d’état aux Sénégalais de l’extérieur, Moise Sarr, a apporté un démenti à l’information donnée par le président de Horizon Sans Frontière (HSF), Boubacar Sèye faisant état de Sénégalais morts dans le récent incident à Melilla. Pour rappel, 23 migrants d'origine africaine sont morts lors d'une tentative d'entrée vendredi matin de près de 2 000 d'entre eux dans l'enclave espagnole de Melilla.



Joint par Iradio, Moise Sarr estime qu’il n’y a, pour le moment, aucun Sénégalais parmi les victimes. “Nous sommes au courant de cette situation difficile et malheureuse que rien ne justifie d’ailleurs avec des vidéos insoutenables, insupportables et un bilan macabre faisant état d’une vingtaine de de migrants ayant perdu la vie et plusieurs blessés, a déclaré Moïse Sarr. C’est une situation que nous suivons de très près avec notre consulat général à Dakhla, qui non seulement est en contact direct avec les autorités marocaines compétentes mais également avec son point focal dans la région. Et d’après le rapport qui nous a été fait : à l’heure actuelle, aucune victime sénégalaise n’est à déplorer parce que les dépouilles sont enregistrées sous x et même si le processus d’identification a été engagé, il n’est pas encore terminé et c’est à l’issue de ce processus d’identification qu’on pourra de manière claire, de manière factuelle décliner la nationalité des dépouilles et en même temps leur identité exacte. Ce travail n’est pas encore fini”.



Moïse Sarr invite donc à la retenue dans cette affaire : « J’invite à la prudence et au sens élevé de la responsabilité. J'invite également tous les acteurs de la migration à cette même prudence en lieu et place d'entretenir, via des déclarations intempestives, une certaine inquiétude au niveau de l’opinion. J’espère que mon appel sera entendu parce que c’est des moments douloureux et nous tous nous devons attendre d’avoir les éléments factuels avant de communiquer ».



Boubacar Seye aura l’occasion de répliquer, puisqu'il va s’exprimer ce matin dans le cadre d’une conférence de presse au siège d’Amnesty International.