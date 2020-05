Désencombrement : Les services du ministre Abdou Karim Fofana débarrassent Dakar de ses épaves

Le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique dirigé par Abdou Karim Fofana est plus jamais décidé à débarrasser Dakar des épaves de véhicules qui constituent le décor des rues de la capitale.Selon L’As, dans le cadre de sa stratégie de lutte contre l’occupation anarchique de la voie publique, le Directeur de la lutte contre les encombrements, le lieutenant-colonel Maguette Mbaye, a conduit une opération qui a permis, dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mai, de démanteler 3 parkings de vente de véhicules et envoyé à la fourrière de Yenn une quarantaine de voitures.D’après les informations glanées par le journal, les agents de terrain du ministère ont nettoyé, à cette occasion, l’avenue allant du Rond-Point Liberté 6 au Rond-Point JVC, de toute sorte d’installations constituant une agression du cadre de vie des populations et encombrant l’espace public.En plus des véhicules, plus de 19 tonnes d’ordures et de 4 tonnes de fer ont été ramassées par le lieutenant-colonel Maguette Mbaye et ses hommes. Ils ont également pu démanteler 2 ateliers de mécanique auto, 3 ateliers de tôlerie, 2 ateliers de peinture auto, 3 vulcanisateurs et 6 panneaux publicitaires.