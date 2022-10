Détention d'armes et de drogue: La police de Guinaw-Rails fait chuter 15 malfaiteurs

En croisade contre la délinquance et la criminalité, les éléments du commissariat de Guinaw-Rails ont secoué les rangs des malfaiteurs. Les hommes du commissaire Alpha Oumar Bâ ont arrêté une quinzaine de malfaiteurs pour détention de chanvre indien ou d'armes durant ces derniers jours. Selon des sources de Seneweb, tout ce beau monde a été présenté au procureur. Détails !





Les policiers du commissariat de Guinaw-Rails ne sont plus au repos avec un maillage constant de leur zone de compétence. Les éléments de la brigade de recherches dudit service mènent une traque sans merci contre les délinquants, notamment les trafiquants de drogue.





C'est dans ce cadre que les hommes du commissaire Bâ avaient fait tomber L.Ndao et A.Niang , pour offre et/ou cession de drogue ainsi que W.Séne, M.D.Fall et Y. Djitté pour association de malfaiteurs, détention illégale d'arme blanche.





Au cours de l'exploitation d'un renseignement effectué à Guinaw-Rails Nord , L.Ndao a été appréhendé avec 08 cornets de chanvre indien. Interrogé sur la provenance du produit, ce charretier dit avoir acheté la drogue à Malika sans décliner l'identité de son fournisseur.





Poursuivant leur mission régalienne, les policiers de Guinaw-Rails ont mis la main sur le dealer A.Niang en possession de 33 cornets. Ce trafiquant a été interpellé au moment où il livrait une commande. Une perquisition, effectuée dans son domicile, a permis aux limiers de saisir 250 grammes de drogue. Le sieur Niang serait à la tête d'un réseau de dealers.





Dans la même nuit, les policiers en patrouille ont arrêté trois malfaiteurs à bord d’une charrette. W. Séne, M.Diakhaté et Y.Djitté étaient armés de couteaux. Ces voyageurs nocturnes ont été placés en garde à vue pour détention illégale d'armes blanches et association de malfaiteurs. En effet, le trio n'était pas en mesure de fournir des explications convaincantes lors de l'enquête.





D'après nos sources proches du parquet, ces cinq individus susnommés ont été déférés au parquet.





Un gang de 8 malfaiteurs démantelé à Guinaw-Rails Sud





Dans la journée du 25 Octobre 2022 à 14 heures, une patrouille de police a surpris huit individus dans un coin isolé. Une fouille minutieuse a permis aux hommes du commissaire Alpha Oumar Bâ de découvrir 80 cornets de chanvre indien. Interpellés et interrogés , personne d'entre eux n'a voulu réclamer la paternité de la drogue.





Ainsi les mis en cause ont été tous arrêtés puis déférés au terme de l'enquête pour association de malfaiteurs, offre ou cession de drogue en vue de la consommation personnelle.





Un marchand et un tôlier arrêtés avec de la drogue





En mission de sécurisation dans la nuit 28 octobre, les policiers de Guinaw-Rails ont arrêté A.Ndao en possession d'un cornet de chanvre indien, au poste Thiaroye. Ce tôlier de confier avoir acquis la drogue à Diamaguène Diacksao auprès de C.T.Samb.





Sans désemparer, les policiers de Guinaw-Rails ont rappliqué sur les lieux indiqués où ils ont surpris le marchand s'activant dans ce commerce illicite.





La perquisition, effectuée dans cette concession, a permis de saisir 125 grammes, 07 cornets, un lot de papier journal, une paire de ciseaux et un couteau.