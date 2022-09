Détention d'explosifs : Ce que l’on sait du fraudeur arrêté par la brigade de gendarmerie de Saraya

Seneweb en sait plus sur le fraudeur arrêté par la gendarmerie à Saraya. Il s’agit de K.S âgé de trente-deux ans de nationalité burkinabé.



En provenance du Mali à bord d’une moto à destination de Bantaco (site d’orpaillage dans le département de Kédougou), il a été interpellé à hauteur de la foret de Faranding par les éléments de l’escadron de surveillance et d’intervention de Saraya (ESIS) en position à Gamba Gamba. C’est dans la nuit du 19 au 20 septembre dernier que les éléments de l’ESSIS ont aperçu une moto en provenance de Faranding. Ils l’ont stoppé net. Interpellé sur le contenu de ses bagages impressionnants à bord de sa moto, le Burkinabé n’a pas été convaincant. C’est ainsi que les hommes en bleu ont procédé à une fouille. Ils ont découvert 09 détonateurs, 90 explosifs et 01 rouleau de corde de 100 m. Aussitôt, il a été mis à la disposition de la brigade de gendarmerie de Saraya pour un complément d’enquête. Après une garde à vue de quarante-huit heures, K.S. a été déféré au parquet. Il est poursuivi pour importation, détention et utilisation d’explosifs sans autorisation.