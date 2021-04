Déthié Fall reçu par Alioune Tine

Un grand honneur et un grand plaisir d’avoir reçu l’honorable député Dethie Fall, Président d’une Parti Républicain Pour le Progrès. Une bonne discussion sur les défis du Sénégal état de la Sous-région et sur les réponses à apporter. Il cumule compétence et humilité.Bon vent. pic.twitter.com/AcJUIwNZtP — Alioune Tine (@aliounetine16) April 7, 2021

Quelques semaines après le lancement officiel de son parti politique, le député Déthié Fall a été reçue par le président et fondateur d'AfrikaJom Center, Alioune Tine. Pour ce dernier, c'est "un grand honneur et un grand plaisir d'avoir reçu l'honorable député Déthié Fall, président du Parti républicain pour le progrès.Une bonne discussion sur les défis du Sénégal et de la sous-région et sur les réponses à apporter", réagit le défenseur des droits de l'homme sur Twitter.Déthié Fall, ajoute-t-il, "cumule compétence et humilité. Bon vent", a twitter Alioune Tine.