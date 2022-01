Détournements tous azimuts : L'UDEN (aussi) secouée par un scandale financier, le Doyen des juges saisi

Après La Poste, la Lonase, Poste Finances et le Trésor, une affaire de détournement de fonds éclabousse l’Union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal (UDEN).



Selon le quotidien Libération, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée devant le Doyen des juges le 27 décembre dernier.



La plainte vise Abdourahmane Guèye, secrétaire général dudit syndicat et Bator Ndiaye, la trésorière pour détournement de fonds.



Les plaignants font état de l’achat d’une villa de 48 millions Fcfa devant abriter le siège national de l’UDEN "dans une zone inondable sans passer par une commission d’achat conformément aux textes".



Concernant l’épargne prévu par le syndicat, Guèye a attendu le 7 janvier 2020 pour ouvrir le compte Poste Finances numéro 000026922111/65 alors que depuis février 2019, le syndicat a déjà commencé à faire une épargne de 1.000.000 Fcfa par mois, soit un total de 10 millions Fcfa.



Ces versements, antérieurs à l‘ouverture du compte, à titre d’épargne à hauteur de 10 millions Fcfa, ont été détournés et utilisés à des fins personnels, selon les syndicalistes.