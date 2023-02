Développement communautaire : La Caritas a investi 3 966 804 603 F CFA au Sénégal, en 2022

La Caritas a investi 3 966 804 603 F CFA au Sénégal, en 2022

3 966 804 603 F CFA ont été investis dans les œuvres et actions humanitaires et sociales de Caritas Sénégal, en 2022. L'information a été donnée pas les évêques qui tenaient la 59e Assemblée générale ordinaire de l'organisation caritative de l'Église catholique sénégalaise, ce week-end, au Noviciat des filles du Saint-Cœur de Marie à Popenguine.





"Une église synodale au service de la charité". Tel est le thème de cette assemblée annuelle qui a rassemblé la totalité des délégations des sept diocèses que compte le Sénégal.





Pour l’abbé Alphonse Seck, Secrétaire général de Caritas Sénégal, l’eau est un secteur sur lequel la Caritas a beaucoup travaillé et investi.





En effet, les questions de l’eau, de la lutte contre le changement climatique, contre la déforestation, la gestion des ordures ménagères sont autant de préoccupations pour l'église.





Caritas Sénégal est en partenariat avec l’État du Sénégal pour travailler main dans la main au service des populations et particulièrement les plus faibles et les plus vulnérables.





Comment faire pour que tout le monde ait accès à l'eau ? Une question qui préoccupe beaucoup Caritas Sénégal. C'est en ce sens qu'un Observatoire des services de l'eau dans les pays du Sahel où l'eau y est très rare est mis en place.





"Caritas a beaucoup œuvré pour l'accessibilité de l'eau, en creusant des forages, des puits et des adductions en eau. Aussi, des centres de traitement des déchets sont construits à Kaolack. Un centre de traitement des maladies infectieuses a été construit à l'hôpital de Fann et à Saint-Jean de Dieu de Thiès pour contribuer à la prise en charge de la santé communautaire", indique l'abbé Alphonse Seck.





Depuis son existence, Caritas Sénégal œuvre beaucoup dans les projets de développement, l'agriculture durable, la sécurité alimentaire, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la sécurité sanitaire, la sécurité juridique...









"Depuis les années 1970, Caritas a énormément injecté de l'argent dans les projets hydrauliques. Un pourcentage très important par rapport à l'ensemble des ouvrages hydrauliques réalisés au Sénégal.





L’Assemblée générale a été présidée par Son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassène, Évêque de Kolda et Président de Caritas Sénégal. Avec la participation de l’abbé Alphonse Seck, Secrétaire général de Caritas Sénégal, des directeurs et des représentants des sept Caritas diocésaines du Sénégal et bien d’autres participants.