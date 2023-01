Devoir de mémoire : La ville de Bordeaux rend hommage aux tirailleurs sénégalais naufragés

Bordeaux rend hommage aux tirailleurs sénégalais naufragés

Le 12 janvier 1920, une date marquante dans l'histoire du Sénégal et celle de la France. Il y a 103 ans, en effet, le paquebot "Afrique" sombrait au large de Bordeaux. Parmi les passagers à bord, 192 tirailleurs sénégalais enthousiastes qui espéraient rentrer chez eux pour rejoindre leurs villages respectifs en toute sécurité, en Afrique, après avoir servi la France durant la Première Guerre mondiale qui n'était pas la leur. Une tragédie coloniale comme celle de Thiaroye 44.





Parti de Bordeaux, le paquebot "Afrique" fait naufrage au large de la Nouvelle-Aquitaine, le 12 janvier 1920, engloutissant près de 600 passagers, dont 192 tirailleurs africains, dans la plus grande catastrophe maritime de France.





Un hommage sera rendu ce 12 janvier 2023 à 12 h 30, sur les quais des Chartrons de Bordeaux (à hauteur du Cours de la Martinique, devant La Baleine dessinée par l’artiste A. MO). Depuis 2016, l’association Mémoires & Partages anime un plaidoyer national pour réhabiliter les 192 tirailleurs naufragés dans ce drame. De nombreux parlementaires et élus soutiennent cette doléance.





D'après l'association Mémoires et Partages, c'est une histoire qui mérite d'être connue et racontée à la nouvelle génération et de rendre un vibrant hommage à ces valeureux tirailleurs sauveurs de la France. "Cent trois ans après le naufrage, cette initiative veut rendre visible la réalité du plus grand fait-divers de l’histoire maritime civile de France. La situation coloniale qui l’a permis, faire revivre ses victimes dans leur diversité, retrouver la mémoire de ses tirailleurs sénégalais dont le sacrifice ignoré, dans ce drame, donne à cette catastrophe une dimension particulière".





En effet, de plus en plus de citoyens se mobilisent pour qu’un hommage soit rendu à ces tirailleurs disparus en mer, dans le cadre de leurs missions. Ignorés de tous, ces soldats n’ont fait l’objet jusqu’ici ni d’aucun hommage, ni d’aucune reconnaissance pour leurs services rendus à la France.





Ainsi, comme chaque année, un hommage particulier sera rendu aux victimes et survivants de ce naufrage, le 12 janvier 2023 à 12 h 30, sur les quais des Chartrons de Bordeaux (à hauteur du Cours de la Martinique, devant La Baleine dessinée par l’artiste A. MO). En présence des élus et de représentants d’associations.