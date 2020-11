Diamniadio : Macky Sall lance « Dakar first », un projet de 207 milliards qui devrait générer 3000 emplois

La cérémonie de pose de la première pierre du projet « Dakar first » s’est tenue ce jeudi à Diamniadio. Lancés par le chef de l’Etat Macky Sall, les travaux qui devraient durer 24 mois, vont permettre de générer « 1000 emplois permanents et 2000 emplois temporaires avec un volet important de formations, de transferts de technologies », a annoncé Macky Sall.Il s’agit, dit-il, d’un investissement entièrement privé à hauteur de 207 milliards de FCFA initié et financé par un groupement d’opérateurs chinois et sénégalais. Un ensemble de 5 tours de 30 étages comprenant 600 appartements, au total plus de 67 villas particulières et un hôtel grand standing seront construits dans un délai de deux ans environ, a annoncé le chef de l'Etat.Selon Macky Sall toujours, le projet comportera entre autres des plateformes commerciales, sportives, culturelles et de loisirs associés aux espaces verts.« Le compte à rebours a commencé aujourd’hui », a-t-il lancé.