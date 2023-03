Dianah Malary (Sédhiou) : Un atelier et un magasin, appartenant au Maire, démolis par des individus

Il y avait de l'électricité dans l’air, hier lundi, à Dianah Malary, commune du département de Sédhiou. Des individus ont pris d'assaut le magasin de stockage de pièces détachées du maire et son atelier de réparation de motos. Ils ont défoncé les portes, terrassé le mur et endommagé tous les biens qui s'y trouvaient.



Le maire, Seyni Diallo, informé, s'est rendu sur les lieux et n'a pu que constater les dégâts.



Il a aussitôt fait constater la démolition par un huissier et a porté plainte contre les responsables de la famille qui a commandité le saccage.



La situation demeure tendue puisque la famille qui se dit propriétaire de cette parcelle est déterminée à la récupérer. Le maire, quant à lui, campe sur sa position déclarant que cette parcelle lui avait été léguée par son défunt père, il y a plus de trente ans.