Dic: Deux journalistes placés en garde à vue

Comme nous le révélions un peu plus tôt dans la journée, le directeur de publication du site d’informations ‘’exclusif.net’’, Ibrahima Khalil Diémé, était convoqué à la Division des investigations criminelles (Dic) dans le cadre d’une enquête après la plainte des responsables du ministère de l’Environnement et du Développement durable.Ce, suite à la publication dans ledit site, en mai dernier, d’un article intitulé : «À quand la fin des scandales à répétition au ministère de l’Environnement et du Développement durable».Il est rejoint dans les locaux de la Dic par le directeur de publication de Dakar24sn, Ablaye Faye.Après un leur audition, ils ont finalement été placés en garde à vue. Les enquêteurs sont aux trousses de la source de cette contribution qui n’est pas signée.