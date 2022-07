Diender : Une femme et ses trois fils périssent dans un accident

Un accident d'une rare violence a emporté quatre vies dans la commune de Diender, département Tivaoune. Un véhicule particulier est entré en collision avec un camion aux environs de 18h, causant ainsi la mort dame et de ses trois fils.



L'accident s'est produit à l'entrée de Bayakh sur la route venant de Noto. Cet incident survient deux jours après celui qui s'est produit dans la même commune non loin du lac Tamna et qui avait fait 5 morts.