Différend financier avec Cheikh Amar : Les proches de Samuel Sarr démentent

Samuel Sarr dément avoir un différend avec Cheikh Amar

La cellule de communication de Samuel Sarr dénonce « une tentative de dénigrement d’un citoyen qui s’investit pour son pays ». Cela, par des « personnes mal intentionnées qui manquent de courage » dans cette affaire de dette entre Cheikh Amar et Samuel Sarr qui est rapportée par une certaine presse. En effet, mentionne la cellule dans le journal 24 Heures de ce vendredi 15 octobre, Samuel Sarr ne doit aucun franc à Cheikh Amar.