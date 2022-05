Diocèse de Ziguinchor : Les femmes catholiques en conclave à Bignona

« Femme catholique à la lumière de l’évangile, sois le témoin des valeurs fondamentales de ton milieu de vie », c’est le thème choisi pour la 24ème édition de l’assemblé générale de l’Union Diocésaine des Femmes des Associations des Femmes Catholiques de Ziguinchor, qui se sont déroulées le vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai. Une assemblée générale vécue dans la communion et la fraternité et qui a été clôturée à l’occasion de la fête des Mères célébrée hier.





« La communion et la fraternité entre nous, femmes du diocèse de Ziguinchor ont été les maîtres mots de ces 72 heures, même si les coupures de courant et de d’eau ont failli gâcher la fête, de même que la pluie, mais tout est grâce », confie ainsi Madame Coly Yacine Sylla, présidente de l’UDAFC de la paroisse Notre Dame de Lourdes de Bignona qui a accueilli cette rencontre.