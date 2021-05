Diourbel : Après une nuit passée à la police, Karim Xrum Xax et Cie libérés

Après une nuit passée dans les locaux du commissariat central de Diourbel, Karim Xrum Xax et ses 03 camarades ont été libérés finalement ce dimanche sur instruction du procureur selon des sources de Seneweb.Ainsi, le célèbre activiste Abdou Karim Guèye dit Xrum xax, Ousmane Sarr, Abdoulaye Thomas Faye et Byna Guéye ont retrouvé leurs siens vers 11 heures.Pour rappel, ces derniers ont été arrêtés hier pour participation à une manifestation non autorisée. En effet, Karim Xrum Xax prenait part à la rencontre organisée au siège de Pastef Diourbel pour exiger la libération des " détenus politiques " arrêtés dans l'affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr.Finalement ils ont tenté d'organiser une manifestation spontanée vers la prison pour libérer leurs camarades en détention. Et la police était intervenue avant de mettre la main sur Abdou Karim Guèye et 03 autres parmi eux.