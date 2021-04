Diourbel / Escroquerie foncière : Un agent immobilier et son complice arrêtés

Les éléments du commissariat central de Diourbel ont réussi un grand coup en démantelant un réseau de mafia qui s'activait dans l'escroquerie foncière.

En effet, sous le coup de 06 plaintes déposées respectivement entre le parquet de Diourbel et la police, le cerveau, un célèbre agent immobilier et son complice ont été démasqués par les éléments du commissaire Mor Ngom.

Le modus operandi de C.N consistait à falsifier des documents administratifs pour vendre des terrains d'autrui à des particuliers en complicité avec un gérant de multiservices. Ce dernier était chargé de confectionner les faux documents dont des cartes d'identité et des papiers des terrains d'après des sources de Seneweb proches du dossier.

L'agent immobilier aurait réussi à gruger plusieurs millions à Diourbel. Il avait même déjà vendu illégalement 07 terrains à 06 personnes. Mis aux arrêts, C.N a cité le nom de son complice qui falsifiait les documents administratifs.

Poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux et escroquerie foncière, l'agent immobilier et le gérant de multiservices ont été déférés vendredi dernier au tribunal de grande instance de Diourbel.