Direction de l’Unicef : La nouvelle patronne Catherine Russell aux commandes

Catherine Russell , Patronne de l'Unicef

L’Unicef a désormais une nouvelle patronne. En effet, la nouvelle directrice générale, Catherine Russell, a pris fonction hier mardi 1er février.





Ainsi, elle devient la quatrième femme à diriger cette organisation onusienne depuis sa création, il y a 75 ans.





‘’C’est un honneur et un privilège de rejoindre l’Unicef et de contribuer à diriger son action remarquable en faveur des enfants à un moment aussi crucial’’, a déclaré Mme Russel.





Et de préciser : ‘’À l’heure où des millions d’enfants dans le monde subissent encore les effets de la pandémie de Covid et d’autres crises, l’Unicef mène la mobilisation en faveur de la protection de leurs droits et de leur avenir. J’ai hâte de m’atteler à la tâche’’, a ajouté la nouvelle directrice.





De 2020 à 2022, elle a exercé au sein de l’Administration américaine les fonctions d’assistante du président et de directrice du Bureau du personnel présidentiel de la Maison-Blanche. De plus, de 2013 à 2017, elle a été ambassadrice itinérante pour les questions mondiales relatives aux femmes au sein du département d’État américain.





En outre, elle a occupé également les fonctions d’assistante adjointe du président à la Maison-Blanche, sous la présidence de Barack Obama.





La nouvelle directrice générale de l’Unicef est titulaire d’une Licence en philosophie du Boston College, obtenue avec "Félicitations du Jury" et d’un Doctorat de la faculté de Droit de George Washington University.