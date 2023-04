Disparition d’Oumar Sow : Le directeur de l'Urbanisme inhumé ce mardi à Diourbel

Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique (LD) informe que la levée du corps de leur camarade Omar Sow, Directeur général de l’Urbanisme et de l’Architecture, est prévu ce mardi 18 Avril à 10h à l’Hôpital Principal suivie de l’enterrement à Diourbel.



L’honorable député Nicolas Ndiaye, secrétaire général de la Ligue Démocratique et les membres du Secrétariat permanent et l’ensemble de leurs militants, se disent consternés et peinés de la mort de leur camarade Oumar Sow, Directeur général de l’Urbanisme et de l’Architecture, survenu ce lundi 17 avril 2023.



Selon le deputé Nicolas Ndiaye, le défunt a commencé à militer dans le parti LD très jeune, au temps où il était étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis.



Le disparu est peint par ses camarades comme une personne affable, généreuse, constante dans le travail du parti. Il laisse derrière lui des camarades éplorés et encore sous le choc d'une disparition brutale.