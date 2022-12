[Vidéo] Dissolution des "milices" à Touba: Les populations listent leurs attentes à la police et la gendarmerie

Les populations listent leurs attentes à la police et la gendarmerie

La décision est tombée hier mardi ! Serigne Mountakha Mbacké a mis fin à la mission des deux milices religieuses à Touba. Safinatoul Amane et Xudamul Xadim n'ont plus le pouvoir de sévir dans la capitale du mouridisme pour veiller au respect des interdits et des bonnes mœurs.





Au lendemain de la dissolution de ces deux organisations, Seneweb a posé le débat. Ainsi les populations rencontrées invitent la police et la gendarmerie à redoubler d'efforts.