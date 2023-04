Distribution de services digitaux dans les stations-service : Le Groupe InTouch renouvelle son partenariat avec TotalEnergies en Afrique

InTouch vient de signer avec TotalEnergies Marketing Afrique un nouvel accord de quatre ans pour la distribution des services digitaux dans les stations-service TotalEnergies dans 13 pays en Afrique. Cet accord prévoit également un déploiement dans d’autres pays à potentiel sur le continent pour les années à venir.





Conclu initialement en 2017, le partenariat d’InTouch avec TotalEnergies a permis de développer des synergies au sein d’un réseau de proximité proposant des services digitaux simples, rapides et sécurisés.





Aujourd’hui, plus de 1 500 stations TotalEnergies sont ainsi en mesure de donner accès à plus de 300 services digitaux à leurs clients dans 13 pays (Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée Conakry, Cameroun, Kenya, Afrique du Sud, Nigeria, Ouganda, Tanzanie, Mozambique, Égypte, Gabon).





Et grâce à ce partenariat, ce sont plus de 4 000 000 de clients à travers le continent qui ont pu recevoir et envoyer de l’argent, payer leurs factures, effectuer des dépôts et retraits sur leurs compte bancaires et mobiles et accéder à divers autres services digitaux.





Dans le cadre de cet engagement renouvelé avec TotalEnergies, le Groupe InTouch compte renforcer encore sa présence dans les pays déjà couverts et mettre à disposition encore plus de services. De nouveaux pays seront aussi déployés afin de démocratiser encore plus l’accès aux services digitaux en Afrique.





« Nous mettons à disposition de TotalEnergies une solution sur mesure qui lui permet de faire encore plus de stations, de véritables lieux de vie. Nous sommes ravis de voir cette confiance renouvelée afin que nous puissions continuer à proposer à nos partenaires un des meilleurs réseaux qu’on puisse trouver en Afrique » , a déclaré Omar Cissé, fondateur et PDG de InTouch





Stéphane Lapauw, Directeur Marketing Réseau et Digital Afrique de TotalEnergies, a de son côté affirmé : « Nous nous félicitons du renouvellement du partenariat avec InTouch qui nous permettra d’améliorer encore l’expérience client dans nos stations, notre ambition étant de proposer une gamme de services digitaux qui soit la plus large du marché sur le continent. »