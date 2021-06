Doudou KA multiplie les actions sociales à Ziguinchor

Préoccupé par le bien-être des sénégalais en général et de la population de la Casamance en particulier, le Président de la coalition «Doggu pour le Grand Sénégal» M. Doudou KA, multiplie les actes de bienfaisance en faveur des populations du sud.Le week-end dernier, il a rendu visite au représentant du khalife Général des Mourides à Ziguinchor, Serigne Talla TOURE, qui a formulé des prières en son endroit.Doudou KA, en sa qualité de fils de Ziguinchor, a offert un véhicule mortuaire « corbillard », équipé d’un compartiment réfrigéré, afin de permettre aux musulmans et à la communauté Mouride, d’effectuer les transferts des dépouilles, à la ville Sainte de Touba, dans les meilleures conditions.Ce geste d’une très haute portée, a été magnifié par toute la communauté mouride qui avait l’habitude de louer un véhicule corbillard, pour l’acheminement des corps à Touba.Les fidèles mourides ont témoigné l’attachement de M. Doudou KA à son terroir et précisent que «si tous les hommes politiques faisaient comme lui, le développement de Ziguinchor serait atteint en un temps record».Dans la même lancée, il a répondu à une vielle requête des femmes de NIOMOUNE, village insulaire situé en basse Casamance, dans la communauté rurale de Kafountine, arrondissement de Kataba, à qui, il a offert un moulin pour mettre fin au calvaire longtemps vécu.Très proche de ces concitoyens, Doudou KA se rend régulièrement à la verte Casamance pour apporter des solutions structurelles et durables, aux difficultés des populations.