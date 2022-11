Doudou Ka : "Avec sa hargne de lion, Aliou Cissé nous mènera loin" au Mondial

Doudou Ka à Aliou Cisse

Pour le départ de l'encadrement de l'équipe nationale pour le Mondial Qatar-2022, le ministre des Transports aériens, Doudou Ka, a tenu à être présent pour encourager et dire au revoir à Aliou Cissé et à son groupe.





Doudou Ka invite tout un chacun à se mobiliser derrière les Lions du Sénégal, patrimoine national d'un peuple qui a soif de vaincre. "Avec sa hargne de lion, Aliou Cissé nous mènera loin. J'invite tout le peuple sénégalais à communier avec les Lions. Soyons un seul homme pour gagner cette Coupe du monde, comme nous l'avons fait lors de la Can", a invité Doudou Ka.





Le ministre était aussi à l'aéroport de Diass pour constater le déroulement de l'embarquement de l'encadrement des Lions, qui seront transportés par Air Sénégal.





Air Sénégal, transporteur officiel de l'équipe nationale et de l'encadrement, pour le ministre des Transports aériens, ceci "est une source d'opportunité et une grande fierté". "Air Sénégal est un patrimoine national, comme l'équipe nationale. Nous leur disons bonne chance. Il y aura plusieurs vols allers-retours. Nous allons aussi accompagner les supporters quand on sera en quarts de finale ou en demi-finales", selon Doudou Ka qui instruit la compagnie d'être à la hauteur.