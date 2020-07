Dr Malick Diop : "À un moment donné, le Pr Seydi a pris la responsabilité de…"

Dr Malick Diop, a condamné fermement l’agression perpétrée sur le Pr Moussa Seydi.





Le directeur de l'Agence sénégalaise pour la Promotion des Exportations (Asepex) a, dans un entretien sur Seneweb, demandé aux Sénégalais de revenir à la sérénité. Car, explique-t-il, tout le monde est affecté par cette pandémie.





Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais ne travaillent plus. Beaucoup qui avaient des revenus surtout ceux qui sont dans le secteur informel ont moins de revenu.





« Quand il y a eu la période de blocage, ça posait un certain nombre de problèmes. D’aucuns ont perdu leur capacité à gagner de l’argent, certains avaient leur parent à l'étranger qui sont décédés. Mais pendant cette période, la chose qu’il fallait faire, c'était d’analyser pour voir si c’est opportun de rapatrier le corps. C’est normal car c’était une nouvelle pathologie. Mais ce n’est la faute à personne. Ce n’est ni la faute au Pr Seydi, ni la faute à personne. C’est une situation qui est arrivée aux Sénégalais et au monde entier. »





Sur l'agression, Malick regrette et condamne. "Nous déplorons cela, et nous pensons que ce n’est pas un comportement responsable de s’attaquer à une personne qui, pendant des mois, s’est battue pour que les Sénégalais puissent être guéris. Si on a un taux de guérison de 67%, le Pr Seydi a joué un rôle extraordinaire. Il a, à un moment donné, pris la responsabilité sur lui-même de fixer le protocole hydroxy-chloroquine-azithromycine pour la thérapie. Pendant ce temps, des pays européens avaient botté en touche ce protocole. Ce protocole a permis d’avoir un taux de guérison de 67%. Et celui-là n'est pas quelqu’un qu'on doit jeter en pâture », affirme Dr Malick Diop.