Drague dans les transports (1/4) : Ramata et les harcèlements du moniteur d’auto-école

«Tu es vraiment belle. Je suis sûr que tu fais de l’effet à beaucoup d’hommes avec tes rondeurs.» Dès qu’Oumar, son professeur, lui a adressé ces mots, les cours de conduite de cette jeune dame mariée de 30 ans étaient devenus un supplice. Voici l’un des quatre témoignages recueillis par L’Observateur auprès de victimes d’avances dans les transports.



«Il (Oumar) n’hésitait pas à me draguer ouvertement. Ayant mon numéro, il m’envoyait souvent des messages, m’appelait à des heures tardives. Il disait qu’il était amoureux de moi. J’ai été obligée de le bloquer pour éviter des problèmes avec mon époux. Il me harcelait.



«(Lorsque Ramata l’a remis à sa place) Il était devenu hyper méchant. Un jour, on s’est complètement embrouillés dans la voiture au point qu’il me demande de descendre, si je ne suis pas contente. J’avais payé 200 000 francs CFA pour les cours de conduite. Je ne pouvais pas laisser tomber à une semaine des examens. C’était impensable.



«Je l’ai clairement menacé. Je lui ai dit que s’il continuait d’insister, j’allais en parler à ses supérieurs et, surtout, à mon mari. Même si beaucoup n’en parlent pas, certains moniteurs de conduite draguent ouvertement leurs élèves femmes. C’est à ces dernières de savoir ce qu’elles veulent et de se concentrer sur l’essentiel.»



A suivre