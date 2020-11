Dramane Haïdara, Directeur de l’OIT : « Pourquoi, j’ai refusé d’être ministre sous Amadou Toumani Touré… »

« Je voudrais m’incliner devant la mémoire de l’illustre disparu le président Amadou Toumani Touré qui était pour l’ensemble de ses concitoyens le soldat de la démocratie mais aussi du développement. C’était un militaire et homme d’État engagé qui avait l’amour de son pays et qui était un véritable bâtisseur. Le Mali et l’Afrique ont perdu un grand homme d’Etat. Je voudrais présenter mes condoléances à l’ensemble du peuple malien mais aussi à la famille éplorée », a d’emblée déclaré Dramane Haïdara.

« Je pense qu’on peut aider sans être dans une station politique et pour l’instant, je reste pour le moment fonctionnaire de l’OIT »

Le Mali a perdu son ancien Président de la République, Amadou Toumani Touré (2002-2012), le 10 novembre dernier en Turquie à l’âge de 72 ans. Invité de l’émission du Jury du dimanche sur Iradio/Itv, ce 15 novembre, le Directeur pays de l’Organisation internationale du travail (OIT) au Sénégal, en Gambie, en Guinée, en Guinée Bissau et, au Cap-vert, basé à Dakar en a profité pour lui rendre un hommage.Avant de revenir sur ses relations avec le défunt Chef de l’Etat : « Je l’ai connu depuis très longtemps. Nous avons réalisé un certain nombre de choses ensemble. Il était comme un grand frère. Aujourd’hui, je pleure la mort d’un frère et d’un ami mais c’est tout le peuple malien aussi qui pleure la perte de cet homme d’État ».Dramane Haïdara a ainsi rappelé qu’il a failli être son ministre. Toutefois, un concours de circonstances a fait qu’il n'a pu honorer cette confiance placée en sa personne. « C’était en 2002, lors de la formation de son tout premier gouvernement mais cela n’a pas empêché que nous avons continué à cheminer ensemble. Il m’avait nommé ministre de l’Emploi parce qu’il avait dit que l’emploi des jeunes était la priorité de son mandat présidentiel. Compte tenu de mon parcours, il avait estimé que je pouvais l’appuyer sur ce chantier ».Le patron de l’OIT dans la sous-région de renseigner : « Même si l’histoire a fait en sorte que je n’ai pas pu occuper cette fonction ministérielle, j’ai été un acteur majeur dans la mise en place de l’agence de l’emploi des jeunes, qui lui tenait beaucoup à cœur. Nous avons travaillé ensemble dans la formulation d’un certain nombre de stratégies et de plans d’actions sur les questions de l’emploi ».A la question d’un internaute malien, Abdoulaye Maïga sur son éventuel retour au Mali, Dramane Haïdara a fait savoir : « On peut apporter sa pierre à l’œuvre de l’édification nationale sans forcément occuper une position politique. Depuis 1990 jusqu’à aujourd’hui, toutes les fonctions que j’ai occupées au niveau de l’OIT, le Mali en fait partie. Donc, j’ai beaucoup contribué pour ce pays, à ma manière, en ce qui concerne les politiques d’emploi, de formation professionnelle, entre autres ».Tout en insistant :