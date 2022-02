Drame à Guédiawaye : Un maçon tue le neveu de sa colocataire

Une dispute entre O. Faye, un maçon âgé de 47 ans, et sa colocataire a viré au meurtre.



À l’origine du drame, qui a eu lieu le jour de l’accueil des Lions, une dette de 20 000 de Fcfa.



Faye avait prêté l'argent à sa colocataire, Ma Aïdara, pour payer son loyer. Trois mois après, il revient à la charge pour réclamer son dû.



Mais, la dame, en «mauvais payeur», déclare qu’elle ne se souvient pas d’une telle dette de 20 000 Fcfa.



Le maçon campe sur sa position et tient, vaille que vaille, à rentrer dans ses fonds.



Bassirou Camara, 45 ans, qui était venu rendre visite à sa tante Ma Aïdara, tombe sur la dispute.



D’après Les Échos, il tente de raisonner les deux "belligérants", mais Faye lui demande de rester en dehors de cette affaire.



Camara s’obstine et engage la bagarre avec Faye qui lui plante des coups de couteau au niveau du cou et du thorax.



Selon les sources du journal, il perd ses forces, s’affale par terre et finit par rendre l’âme à l’hôpital.



Le présumé meurtrier, qui s’était réfugié à Medina Gounass, a été arrêté. Il devrait être déféré, aujourd’hui, au parquet de Pikine-Guédiawaye.