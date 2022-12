Drame à Souk : Le troupeau laissé sur place a permis d'identifier les probables auteurs du crime de A. Faye

Malgré qu'ils aient pris la fuite après avoir commis l'irréparable en tuant de sang froid, A. Faye, les probables auteurs de ce crime sont du village de Thiambokh.



En effet, dans leur fuite, les bergers ont laissé sur place, précisément au village de Souk, leur troupeau. Et grâce à la marque sur les bêtes, Thiambokh a été identifié comme le village de provenance des bergers qui auraient tué le jeune A. Faye.



Ces derniers après une vive altercation avec leur victime ont roué de coup de machette le jeune A. Faye et l'ont atteint au cou.



C'est dans la lisière de son champ que son corps a été retrouvé gisant dans une mare de sang. Le corps a été récupéré par les sapeurs-pompiers. Et la gendarmerie s'est déplacée sur les lieux du crime.