Drame à Tivaouane : Youssou Ndour et Omar Pène présentent leurs condoléances

Youssou Ndour et Omar Pène présentent leurs condoléances

Le drame survenu à l'hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh de Tivaouane, avec la mort tragique de 11 nouveau-nés dans un incendie, a plongé le Sénégal entier dans la consternation. Guides religieux, hommes politiques, artistes, citoyen lambda, tous ont une pensée pieuse pour les victimes et leurs familles touchées par cette tragédie.





Dans ce sillage, l'artiste-chanteur Omar Pène présente ses condoléances aux familles éplorées.





Selon le lead-vocal du Super Diamono, le Sénégal a complètement changé de visage, ces temps derniers, avec beaucoup de drames du jour au lendemain. ‘’Je suis meurtri par ces épisodes noirs qui arrivent dans notre beau pays qui est le Sénégal. Une grande pensée et beaucoup de courage aux familles, surtout aux mamans qui ont perdu leurs bébés dans cet incendie. Mes pensées et ma compassion vous accompagnent", a-t-il déclaré sur sa page Facebook.





Le même sentiment est partagé par le Roi du Mbalax, Youssou Ndour, depuis le Canada où il doit se produire dans un méga concert. Très peiné par ce drame, il parle au nom du Super Étoile de Dakar.