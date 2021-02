Drame à Yoff : Une fille de 3 ans et son frère de 2 mois brûlés vifs

Deux enfants, plus précisément une fille de 3 ans et son frère de 2 mois, ont été tués dans un incendie.Selon L'Observateur qui donne la nouvelle, le feu s’est déclaré, nuitamment, dans la concession familiale sise au quartier Terme Nord de Yoff.Les faits remontent au 5er février dernier. Les victimes ont été retrouvées mortes par asphyxie.D’après le récit du journal, elles étaient endormies en allumant l’encens dans leur chambre.Le père Boubacar Barry et la mère Ousseynatou Diallo s’en sont tirés avec des brûlures.