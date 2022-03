Drame à Ziguinchor: Un accident impliquant un véhicule militaire fait 1 mort



Un accident de la route d'une rare violence s'est produit ce samedi au quartier Néma 2 de Ziguinchor où un conducteur de moto est décédé après avoir heurté un véhicule militaire selon des sources de Seneweb. Ainsi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de cette localité a ordonné l'ouverture d'une enquête.



Le quartier Néma II de Ziguinchor a été le théâtre d'un violent choc impliquant un véhicule militaire et une moto. D'après des informations de Seneweb, le jakartaman M.Diawara qui roulait dans le sens de l’Université Assane Seck a fini sa course sous un véhicule militaire roulant dans le même sens.



En effet, la moto jakarta a heurté par derrière ledit véhicule conduit par un militaire en service au 23 ème Bataillon de Reconnaissance et d’Appui (BRA). Ainsi ce jakartaman a perdu la vie sur le coup.



Gisant dans une mare de sang, le corps sans vie de ce quinquagénaire a été extrait sous le véhicule de l'Armée, avant d'être déposé à la morgue de l’Hôpital Régional par les sapeurs-pompiers, suite au constat effectué par les policiers du commissariat central de Ziguinchor.



Selon des confidences faites à Seneweb, le chauffeur du véhicule militaire a donné sa version des faits devant les policiers.



"Arrivé à hauteur de Néma 2, le long du mur de clôture de l’aéroport de Ziguinchor, j'ai a senti que le véhicule que je conduisais, a été heurté par derrière. Et je suis descendu pour m'enquérir de la situation" a expliqué A.D.







Selon ce militaire en service au 23 ème Bataillon de Reconnaissance et d’Appui (BRA),il a trouvé un corps inerte sous le véhicule et une moto complétement endommagée.



Informé de cet accident mortel, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor a ordonné l'ouverture d'une enquête. Mais le dossier est confié finalement à la gendarmerie parce qu'un véhicule militaire est impliqué dans ce choc d'après des sources de Seneweb.