Drame de Louga : Pourquoi le garçon de 15 ans a tué le bébé de son maître coranique

M. Dia, un disciple âgé de 15 ans, a jeté le nourrisson de son maître coranique dans la fosse septique de l'Internat où il est pensionnaire.



Quid du mobile de son crime ? «J’ai tué le bébé pour me venger de mon maître coranique parce qu’il me punissait beaucoup. Sachant tout l’amour qu’il a pour sa fille, j’ai choisi de m’en prendre à la petite que j’ai jetée dans la fosse septique», a-t-il confié.



Des propos repris par les quotidiens L’Observateur et Source A dans leurs parutions de ce mardi.



Placé en garde en vue, le jeune «talibé» sera, sauf changement de dernière minute, déféré ce mardi pour meurtre.