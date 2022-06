Drame de migrants à Melilla : «Déplorable et inhumain», Salif Keita

Le chanteur malien Salif Keita est amer contre le royaume du Maroc

Le chanteur malien Salif Keita est amer contre le royaume chérifien. Il demande au roi du Maroc de réagir vigoureusement devant la barbarie perpétrée par ses forces de sécurité sur les migrants africains. Au passage, il révèle les origines du roi Mohamed VI.





En effet, dans un tweet, il peste : "Déplorable et inhumain ! On s’attend à plus d’un pays frère", déclare la star internationale de la musique malienne. Par la même occasion, Salif Keita lance un appel à l’autorité marocaine.





«On interpelle Sa Majesté Mohammed VI, qui a des origines maliennes, de veiller sur nos enfants, que des images brutales d’Africains traités comme des animaux ne se reproduisent plus jamais sur le sol marocain !», dit-il.





Pour rappel, d’après des informations recueillies, au moins 23 migrants ont péri et 140 policiers ont été blessés, lors d'une tentative d'entrée de 2 000 migrants dans l'enclave espagnole de Melilla, en territoire marocain.