Drame de Sacré-cœur : l’autopsie bouclée !

L’autopsie a été réalisée dans l’affaire du drame de Sacré-cœur. Ses conclusions ont été confiées aux enquêteurs qui vont pouvoir démarrer les auditions.



Dans l’affaire du drame de Sacré-coeur, où le Dr Palla Paye et ses enfants ont été retrouvés morts, l’autopsie a été bouclée et les conclusions transmises à la police scientifique. Selon la Rfm, c’est vers 10 heures, ce mardi, que les médecins légistes ont entamé leur travail à l’hôpital A l’Hôpital Aristide Le Dantec.



Les spécialistes pourront aider les enquêteurs, notamment à déterminer le type de substance que M. Paye a utilisée pour ôter la vie à ses enfants. Lui ayant choisi de se trancher les veines et se vider de son sang.



Les auditions, quant à elles, vont pouvoir commencer. C’est la section sûreté urbaine de la police qui a hérité du dossier. Elle va entendre les deux épouses du défunt avant d’auditionner les autres proches. Parmi ces derniers son frère qui est propriétaire de la clinique où s’est produit le drame.



Et c’est ce dernier qui aurait découvert les corps sans vie. Il était à la recherche de son défunt qui avait envoyé un message à des membres de sa famille pour les informer qu’il allait commettre «une folie » sans en préciser la nature. Ce qui avait, à juste titre, suscité des craintes chez ses proches. Craintes finalement légitimes.