Drame de Sikilo : L'ultime hommage de Vélingara à ses fils

Moussa Soumboundou, chauffeur du bus horaire de Velingara, le vieux Adama Kandé et son fils Alassane, conseiller départemental et Astou Loum ont été enterrés ce lundi chez eux à Velingara. La population a ren­du un ultime hommage à ses «vaillants serviteurs ».



La levée du corps des 4 victimes a eu lieu vers 9 heures dans la matinée à la morgue de l’hôpital. Les autorités administratives, élus locaux, transporteurs et religieux ont tenu à rendre les hommages à leurs fils morts dans des conditions dramatiques. Parents, amis et simples citoyens ont tenu à être présents à la levée du corps empreinte d’émotion et de tristesse.





«La disparition des enfants du terroir est une dure épreuve pour les familles, proches et amis. Les victimes étaient de vaillants serviteurs de leur localité», déclare l'imam de la mosquée. Selon lui, «c’est tout un département qui se recueille devant la mémoire des victimes».