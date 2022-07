Drogue et faux médicaments saisis : la douane mobilisée contre la Criminalité transfrontalière organisée

En plus de la collecte d’une bonne partie des recettes budgétaires, les soldats de l’économie contribuent à préserver la santé physique et mentale des populations avec, notamment, la traque des produits prohibés.



Mardi dernier, la subdivision des Douanes de Fatick a incinéré près de 3896,5 kg de chanvre indien et des faux médicaments pour une valeur estimée à 202 millions de francs CFA. La cérémonie, présidée par la gouverneure de la région, SeynabouGuèye, et conduite par la patronne de la subdivision, le lieutenant-colonel NdèyeFatouNdiaye, était organisée dans le cadre de la célébration, deux jours plus tôt (dimanche 26 juin), de la Journée internationale de lutte contre l’abus et le trafic de drogue.



En marge de cette action symbolique, les douaniers ont communié avec les populations de Fatick autour d’une opération de don de sang. Traduisant ainsi la volonté de leur direction générale d’asseoir une douane de proximité, au service du développement économique et social.



Pourvoyeurs de recettes





Certes, les soldats de l’économie sont plus connus pour leur forte contribution au budget national. En 2021 par exemple, malgré la morosité du contexte économique post-Covid, ils ont mobilisé 1176 milliards de francs CFA de recettes, soit un glissement positif de 156 milliards par rapport à 2020.



Et pour les trois prochaines années (2023-2025), l’Etat attend de l’administration douanière une contribution globale de 2531,5 milliards sur les ressources espérées durant cette période (13 979,6 milliards) : 798,7 milliards en 2023, 843,1 milliards en 2024 et 889,7 milliards en 2025.



Mais la Douane, ce n’est pas que la collecte de recettes. Elle contribue également à la préservation de la santé physique et mentale des populations en traquant les trafiquants de drogue et de faux médicaments dans le cadre de la lutte contre la Criminalité transfrontalière organisée (CTO).



Depuis le début de l’année, il ne se passe pas deux mois sans que les douaniers mettent la main sur une importante quantité de drogue et/ou de faux médicaments. L’opération «Bouclage» des réseaux et couloirs de la CTO, lancée par la direction générale des douanes, a permis d’intensifier les saisies.



Thiaroye-Guedj, plaque tournante du trafic de médicaments ?