Droit de réponse de Mr Salomon Mbutcho, Groupe SCAC Afrique rectifie et dégage Alioune Sarr en hors jeu

Notto Diobasse : Alioune Sarr Protège le Foncier au profit des générations futures





Le Maire Alioune Sarr Protège le Foncier au profit des générations futures, contre les activistes et les prédateurs fonciers.





Cet article a malheureusement été d'une totale confusion car c'est après de violentes manifestations de certains villageois de Mbomboye, et dans le désir d'avoir la paix à Mbomboye que le Groupe SCAC Afrique a accepté la de céder quatre-vingt hectares (80ha) de ses cent trente hectares (130ha) à la mairie de Notto Diobass, à la demande verbale MrAlioune SARR.





Pour ce faire, il a fallu que le neuf octobre de l'année deux mille douze (9 octobre 2012), Alioune Sarr Maire de Notto Diobasse désaffecte avec notre aval au profit de sa mairie, les cent trente Hectares (130Ha) qui nous étaient attribués depuis le 16 décembre 2009, conformément à la loi 6646 du 17 juin 1966 portant loi sur le domaine national et au décret 72 1288 du 27 Octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national.





Pour ne nous en réaffecter que cinquante hectares (50ha) le 29 Octobre 2012 sous le numéro 80, CRN /N08/2012. En d'autres termes la mairie n'a gardé que quatre-vingt hectares comme demandé verbalement par le maire lui-même.





Pour ce faire, il fallait forcément qu'il désaffecte les cent trente Hectares (130Ha) qui nous étaient attribués le 16 décembre 2009, conformément à la loi 6646 du 17 juin 1966 portant loi sur le domaine national et au décret 72 1288 du 27 Octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national, afin de nous réaffecter cinquante hectares comme demandé.





Le Groupe SCAC Afrique dispose bel et bien de cinquantes hectares (50ha) de terres en cours effectif d'immatriculation à Mbomboye même et ne souffrant d'aucun litige comme vous le verrez sur l'enquete comodo incomodo. Tous les frais de bail ont été payés auprès de M. Ndiaga LO (remplacé par Pascal DIONE actuel Receveur des domaines de Thiès), toutes les procédures liées au CCOD, au ministère du Budget (sous M. Birane MANGARA), la primature (sous Mahammad Abdallah Boune DIONNE) ont été remplies. La primature a fait suivre à la présidence sous le Projet de décret numéro FC 089 du 16/01/2015. A ce jour, le calendrier du président de la République Macky SALL, ne lui permet pas de signer le décret de bail.





M. Alioune SARR peut dire et faire ce qu'il veut, il n'a aucun pouvoir de désaffectation de notre terrain en cours d'immatriculation au point où nous en sommes. Toute tentative de nous enterrer médiatiquement comme le pensent certains est voué à l'échec.





Je peux comprendre maintenant des convoitises autour d'un projet bloqué mais détenant son propre terrain, son attestation de bail partiellement viabilisé avec quelques fondations et villas érigées R+1 non finalisées pour cause d'arrêt des travaux, ses 4.000 clients dont seulement 500 ont soldé, soit 3.500 clients restant devoir des milliards jamais payés jusqu'aujourd'hui.





N'importe qui pourrait avoir l'eau à la bouche. C'est tentant de faire une belle affaire et pourquoi pas récupérer tous les clients, quitte à s'assurer quelque complicité de dirigeants du collectif qui y retrouveraient leur mise.





Ce sont ces 3500 parcelles bloquées dont environ 2000 à Notto Diobass et donc des milliards qui dorment qui aiguisent des appétits de loup chez beaucoup mais sûrement encore plus chez celui qui devrait servir plutôt que se servir. N'est-ce pas M. SARR.





En somme M.Alioune Sarr ne protège pas le foncier au profit des générations futures, mais plutôt ses propres intérêts. On se retrouvera au tribunal pour se dire nos vérités.





Pour le restant qui est officiel, j'attendrai la signature du bail par le Président Macky Sall !