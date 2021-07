Du nouveau dans l'affaire des 71 migrants interceptés en côtes sénégalaises

Seneweb détient de nouvelles informations sur l'affaire des 71 migrants interceptés en côtes sénégalaises, le 24 juillet dernier. La procédure d'enquête subséquente qui a été diligentée par la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques Assimilées (DNLT) de la Police Nationale, a permis le démantèlement d'un vaste réseau de trafic de migrants. Selon des informations exclusives de Seneweb, les membres ont été localisés dans les régions de Dakar, Kaolack, Thiès et Diourbel, avant d'être interpellés.





Au total, neuf (09) ressortissants sénégalais et un (01) Gambien qui ont joué un rôle décisif dans l'organisation de ce voyage clandestin ont été appréhendés.





De leurs auditions, il est ressorti que l'organisateur principal et propriétaire de la pirogue est un ressortissant gambien aux initiales de P. S, résidant en Gambie plus précisément dans la localité de Barra.





Pour organiser le voyage, P. S a confié aux limiers qu'il a fait appel aux services de son compatriote A. N. et de 3 autres Sénégalais, afin de faciliter le recrutement des membres de l'équipage qui sont des pêcheurs de Mbour et de Bargny, mais aussi des candidats dans les localités de Mbour, Kaolack, Bounkiling, Louga, Fatick, Bargny, Tamba et en Gambie.





Les éléments d'enquête révèlent que les candidats à l'émigration irrégulière avaient déboursé des sommes variant entre 300.000 et 600.000 FCFA pour participer à l'expédition. 65 personnes dont les ressortissants gambiens et guinéens ont été remis en liberté à la suite de leurs auditions.





Les 10 personnes interpellées ont été présentées au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, ce 29 juillet 2021 pour tentative de migration irrégulière par voie maritime, mise en danger de la vie d'autrui et association de malfaiteurs.





Un signalement a été fait à la Police gambienne pour que l'organisateur principal qui est un Gambien, soit poursuivi dans son pays.