EAU / Saint-Louis : Charles Fall annonce la construction d’une grande usine pour 15 milliards CFA

Une semaine après la pénurie d’eau qui a frappé la commune de Saint-Louis, le directeur général de la Sones et celui de Sen’Eau étaient dans la vieille cité ce vendredi. Au cours d’un Comité régional de développement, le Directeur général de la Sones, Charles Fall, a annoncé, dans la ville tricentenaire, un financement global de 15 milliards Cfa pour la construction à Saint-Louis, d’une grande usine de traitement des eaux, d’une unité de prise d’eau et le renforcement de la capacité de stockage d’eau à travers la construction d’un château d’eau à Sanar. Charles Fall a estimé que le financement est déjà mobilisé par l’Etat, avec l’appui de ses partenaires extérieurs, techniques et financiers.

« Les travaux vont bientôt démarrer et vont durer 24 mois » a-t-il soutenu. Évoquant la grande pénurie d’eau qui avait affecté la commune de Saint-Louis la semaine dernière, le directeur général a indexé la croissance démographique galopante dans la vieille cité. « Il y a une croissance démographique exponentielle qui est notée à Saint-Louis, où, du fait d’une urbanisation galopante, les populations ont besoin d’un volume d’eau beaucoup plus important pour survivre » a-t-il reconnu.

Toutefois, M. Fall rassure qu’avec ces nouvelles infrastructures d’alimentation en eau potable qui viendront renforcer le château d’eau de Leybar, ces difficultés ne seront bientôt qu’un mauvais souvenir. Ces nouvelles infrastructures d’alimentation en eau potable, permettront d’assurer, à l’horizon 2032-2035, la fourniture en eau à nos paisibles et braves concitoyens de Saint-Louis, Sanar, Ngalléle, Maka-Toubé et des localités environnantes », a-t-il estimé avec optimisme.