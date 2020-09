[AUDIO] Échanges de tirs à la frontière sénégalaise : Les explications du ministre gambien de la Défense

Echanges de Tirs entre la frontière Gambienne et Senegalaise

Le ministre gambien de la Défense, Cheikh Omar Faye, a confirmé qu’il y a bel et bien eu des échanges de tirs entre le Sénégal et la Gambie au niveau de la frontière. A l'origine du malentendu, explique-t-il, des pêcheurs ont franchi et dépassé la limite de leur territoire ; ce qui a amené les deux parties, sénégalaise et gambienne à échanger des coups de feu.





Une situation que Cheikh Omar Faye déplore tout en réitérant son appel à la paix entre les deux pays. Car, ajoute-t-il, les autorités sénégalaises et gambiennes se sont parlé et la situation est revenue à la normale. "La Gambie et le Sénégal sont une même famille, un seul peuple mais chaque pays a sa souveraineté", conclut le ministre gambien de la Défense qui s'exprimait à Médina Baye. Il était membre de la délégation dépêchée par le président Adama Barrow pour présenter les condoléances de la Gambie au khalife de Médina Baye.





Ecouter un extrait de ses propos