Échéance fiscale imminente : La DGID exhorte les contribuables à payer l'IR et l'IS avant le 15 juin 2023

Échéance fiscale imminente : La DGID exhorte les contribuables à payer l

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) tient à rappeler à tous les contribuables concernés que la date limite de paiement du solde de l'Impôt sur le Revenu (IR) et de l'impôt sur les Sociétés (IS) pour l'exercice 2022 est fixée au plus tard le 15 juin 2023.





Le communiqué exploité par Seneweb indique qu’il est donc essentiel pour les usagers de s'acquitter de leurs obligations fiscales avant cette échéance légale. La DGID encourage vivement tous les contribuables à respecter cette date et à effectuer leur paiement dans les délais impartis.