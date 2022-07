Éclairage public : L’ANER va installer 115 000 lampadaires solaires dans les collectivités territoriales

Un comité régional de développement initié par l’Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER), a permis de présenter aux acteurs de la région de Matam, la 2ème phase du programme national d’éclairage public solaire, initié par le Gouvernement du Sénégal. Ce programme ambitionne d’installer 115 000 lampadaires solaires au profit des collectivités territoriales, afin leur assurer l’éclairage public à partir de l’énergie renouvelable





« La généralisation de l’utilisation de l’éclairage public par le solaire est une volonté du président de la république, Macky Sall, qui après avoir apprécié l’enthousiasme des populations , a décidé de dérouler un autre programme pour toucher les autres communes qui n’avaient pas été couvertes durant la première phase », a déclaré Sidy Ndiaye, l’autorité en charge de l’Agence nationale pour les Énergies renouvelables (ANER). Un projet innovant qui, de son avis, a permis d’obtenir des résultats positifs dans « l’amélioration du cadre de vie des populations, le développement économique et social, l’augmentation de la sécurité et l’épanouissement de la jeunesse au niveau des différentes localités bénéficiaires».





C’est notamment dans ce cadre qu’une deuxième phase d’éclairage public solaire, a été programmée sur l’étendue du pays, par le Gouvernement du Sénégal et mise en œuvre par le Ministère du Pétrole et des énergies (MPE), à travers l’Agence nationale pour les Énergies renouvelables (ANER), pour mettre à la disposition des collectivités territoriales, 115 000 lampadaires solaires afin leur assurer l’éclairage public à partir de l’énergie renouvelable. Cet important programme, qui fait suite à la première phase qui comportait 50 000 lampadaires, dont l’objectif vise la généralisation de l’utilisation de l’éclairage solaire d’une manière conséquente sur le territoire national, devrait de l’avis du Directeur Général de l’Aner, démarrer durant le second semestre de cette année.





En formulant leurs attentes durant les discussions, des autorités et des élus ont après avoir relevé « l’opportunité que le projet offre dans la correction des inégalités », sollicité « son extension dans les zones enclavées ». Comparés à d’autres localités de la région, de nombreux villages du Ferlo (zone sylvo pastorale), demeurent sans aucun éclairage public et le paradoxe veut que les rares communes qui ont accès à l’électricité éprouvent des difficultés à honorer les factures liées à l’éclairage public conventionnel…Des préoccupations, selon les assurances du directeur général, que le programme entend bien prendre en charge, en ce sens « qu’il promeut non seulement la réduction des factures d’électricité très élevées des communes et des subventions récurrentes pour éponger les dettes dues à la SENELEC, mais aussi un accès des localités à l’éclairage public par le solaire ».





C’est fort de cette dynamique, que le présent programme entend remettre aux communes qui n’avaient pas été couvertes dans la première phase, au minimum 200 lampadaires solaires dont la répartition sera faite par le maire, suivant toutefois, la validation de l’agence qui veillera sur la pertinence du choix annoncé.