Ecobank Touba : Un agent infecté, des clients invités à s'auto-confiner

Ecobank Touba : Un agent infecté, des clients invités à s

Un cas de coronavirus a été détecté, ce lundi 4 mai, à l'agence Ecobank de Touba. C'est la direction de la banque qui a donné l'information dans un communiqué. Elle annonce en effet un certain nombre de mesures.Ainsi, toutes équipes qui étaient en service sont placées en quarantaine et sont remplacées par d'autres agents pour la poursuite du service. Les locaux ont également été désinfectés.Par ailleurs, la banque a conseillé à l'ensemble de ses clients et à toutes autres personnes ayant fréquenté les locaux entre le 15 et le 29 avril de s'auto-isoler pendant 14 jours correspondant à la durée d'incubation.