École Abass Sall : Une élève de 5 ans amputée du doigt après avoir été battue par sa maîtresse

Une affaire de coups et blessures volontaires sur une élève de 5 ans éclabousse l’école Abass Sall. Élève en classe de CI, Kh. Mbengue, a vu son doigt amputé.D’après le récit de Les Échos, elle a été battue avec une règle. Ce qui a conduit à une fracture de la phalange de la main droite. Son doigt sera finalement amputé.Selon les informations du journal, la maîtresse ordonnait aux élèves de se taire lorsque le muezzin appelait à la prière.Inculpée pour coups et blessures volontaires, la mise en cause, Mme Y. Diop, a comparu, hier, devant la Chambre criminelle de Dakar.Face au juge, elle a nié les faits. Le parquet requiert l’acquittement. La partie civile réclame 100 millions. La maîtresse sera fixée sur son sort le 16 février prochain.