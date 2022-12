Edouard Mendy : « Nous reviendrons plus forts en 2026 »

Édouard Mendy (gardien du Sénégal, battu 3-0 par l'Angleterre en huitième de finale du Mondial-2022):





"Il nous manquait quelques joueurs clefs. Aujourd'hui se sont ajoutées les absences d'Idrissa (Gana Gueye) et de Cheikhou (Kouyaté). Quand vous jouez contre une équipe comme ça, c'est clair que c'est tout de suite compliqué. Mais tout au long du tournoi et tout au long de l'année, on a montré que le Sénégal n'était pas qu'un joueur mais un groupe. On va continuer à avancer, à progresser, et on reviendra plus fort à la Coupe du monde 2026. Oui, nous avons concédé sept buts (lors de la compétition), je ne suis pas content, personne n'est content, la solidité est (censée être) notre force. Mais nous avons aussi marqué (cinq buts), nous pouvons être fiers."