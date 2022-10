Éducation : "Nous avons quitté 59% pour nous hisser à 75% (Ief Mbour 1)

Selon Baba Thiam, inspecteur de l'éducation et de la formation de Mbour 1 (Ief1), beaucoup de défis sont à relever au niveau de ladite commune.





"Parce que l'IEF de Mbour 1 est la plus grande du Sénégal, je le dis sur la base de statistiques; c'est pourquoi nous devons nous retrousser les manches et travailler davantage et d'ailleurs nous avons commencé à réussir ce pari parce que nous avons quitté 59% pour nous hisser à 75%. En une année, nous avons gagné plus de 15 points et la dynamique est enclenchée; nous allons continuer dans cette lancée", explique Baba Thiam.





L'Ief s'exprimait au cours d'une cérémonie de dotation de matériel de la part de la mairie. En effet, la mairie de Mbour a doté les Ief de Mbour de fournitures scolaires et autres matériels d'une valeur de 45 millions FCFA. Une dotation qui sera une source de motivation supplémentaire, si l'on en croit Baba Thiam.





La mairie de Mbour va aussi soutenir les Iefs sur l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elles seront accompagnées en matériels de reprographie mais également de matériels didactiques.