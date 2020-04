Eiffage Lutte contre le Covid-19

Eiffage au Sénégal

Eiffage

Eiffage Sénégal

Eiffage Concessions - Autoroute de l’Avenir

Eiffage Génie Civil Marine

Eiffage Énergie Systèmes

Eiffage Rail Services

Eiffage Rail Sénégal,

Ensemble, nous vaincrons le Covid-19.

images.seneweb.com /dynamic/modules/news/images/gen/Ely/eiffage-covid-19.JPG" style="width:830px;"> images.seneweb.com /dynamic/modules/news/images/gen/Ely/eiffage-covid-19.JPG" style="width:830px;">

a procédé,, à la remise d’un appui au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, dans la lutte contre le Covid-19 qui se développe dans notre pays.Les entreprises représentantont contribué, comme annoncé le, au Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du coronavirus comme suit:? Aménagement et réhabilitation d’un espace pour les malades atteints du Covid-19, à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque? Dons aux hôpitaux de Rufisque, Diamniadio et de Fann : matériel médical, équipements de protection, médicaments? Dons en produits de désinfection? Appui logistique en cartes Rapido au bénéfice des services de l’Etat impliqués directement dans la lutte contre le Covid-19? Gratuité de passage des ambulances dans le cadre de la prise en charge des malades? Appui à la communication sur les gestes barrières