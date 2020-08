El Hadji As Sy, Président du Global Preparedness/Fondation Kofi Annan : «Nous avons averti de l’imminence d’une pandémie dès septembre 2019»

Le Global preparedness avait alerté dès septembre 2019 de la survenue d’une crise sanitaire qui aura des conséquences économiques. C’est ce qu’avance son président, El Hadj As Sy.





Le Global preparedness monitoring board (Gpm) avait vu venir la pandémie de la Covid-19. C’est, du moins, l’idée avancée par son président, El Hadj As Sy, qui a même évoqué un rapport alarmant intitulé « Un monde en danger ». Dans ce document, il avait tiré la sonnette d’alarme sur les risques de survenue d’une pandémie qui allait mettre à rude épreuve la capacité de résilience de l’humanité.





Le Gpm insistait sur la nécessité d’anticiper sur les mesures et le suivi de l’état de préparation des pays. « Dans son premier rapport rendu public, en septembre 2019, le Global preparedness monitoring board avertissait le monde de la survenue prochaine d’une pandémie à laquelle les humains n’étaient pas préparés », a révélé M. Sy. Ce dernier et ses collègues avaient également indiqué que la crise sanitaire allait avoir des conséquences dramatiques au plan économique. Malgré tout, ces prédictions n’ont pas été prises au sérieux. « Nous y sommes tous dangereusement sous-préparés », a-t-il martelé.





Les rédacteurs du document avaient également recommandé de changer de comportements afin de minimiser les conséquences de cette crise sanitaire. Ils avaient demandé aux Etats de mettre plus l’accent sur la prévention que sur le curatif. A ce sujet, M. Sy a déclaré que la prévention est la meilleure arme pour les pays comme le Sénégal.





El Hadji As Sy co-préside le Gpmb, avec Mme Gro Harlem Brundtland, ancienne directrice générale de l’Oms, plus jeune Premier ministre de Norvège et la première femme à occuper ce poste, également présidente de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement ayant produit le rapport de la commission Brundtland « Notre avenir à tous », ayant abouti à la théorisation et à l’adoption de la notion de « développement durable ». Gro Harlem a eu aussi à gérer les pandémies mondiales telles que le Sida et le Sras.





L’autre membre du groupe, c’est le docteur Anthony Stephen Fauci, l’immunologue américain, directeur de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses. C’est lui qui a invité le Président Donald Trump à ne pas banaliser la pneumonie à coronavirus.





Perpétuer l’héritage de Kofi Annan





Le Sénégalais El Edj As Sy est également le président de la Fondation Kofi Annan, basée à Genève. A ce titre, il œuvre à perpétuer l’héritage de l’ancien secrétaire général des Nations-Unies. De façon concrète, la Fondation promeut la tolérance, le leadership auprès des jeunes et des valeurs morales d’intégrité et de probité.





« La paix, la stabilité et la non-violence sont le fondement de la cohésion sociale, », poursuit le diplomate, qui était également ancien secrétaire général de la Fédération des sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (Ifcr), ancien du Pnud, de l’Unicef, de Global fund. « Nous avons besoin d’un leadership neutre et impartial pour rapprocher les différents acteurs. Ce faisant, nous faisons revenir cette cohésion sociale nécessaire à tout développement et à tout mieux-être », a-t-il expliqué.





Des personnalités reconnues siègent à la Fondation. Parmi elles figurent Louise Arbour ancienne, Haut-Commissaire des Nations unies pour les droits de l’homme, M. Michael Moller, ancien Dg du siège de l’Onu à Genève, Madame Susanna Marcos, ancienne ministre d’Argentine et ex-Directrice de Cabinet de Ban Ki Moon, M. Ghassan Saleme (ancien envoyé spécial de l’Onu en Libye), Bernard Mensah du Ghana… Il y a aussi d’anciens Chefs d’Etat comme M. Jonathan Goodluck du Nigéria ou Mme Graca Marcel, qui ont été envoyés en mission en Guinée pour échanger avec le Président Condé, lors de la crise politique. El Hadji Gorgui Wade NDOYE